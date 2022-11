Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt gesunken

Corona-Schnelltests mit positivem (l) und negativem Ergebnis liegen auf einem Tisch. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist binnen einer Woche deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte für die zurückliegenden sieben Tage 193,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Land, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei sinkender Tendenz bei 263,9 gelegen. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 199,2 angegeben.

Magdeburg - Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach RKI-Angaben landesweit inzwischen 916.244 Infektionen registriert. Die Statistik weist insgesamt 5981 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Land aus. Sachsen-Anhalt hat rund 2,17 Millionen Einwohner. dpa