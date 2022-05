Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt weiter

Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gesunken. Der Wert lag am Freitag bei 453,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tagen. Am Donnerstag war die Inzidenz mit 471,2 angegeben worden. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 553,2 nach 566,8 am Donnerstag.

Magdeburg - Die Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Zudem ist bei der Bewertung der Daten zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht mehr an jedem Wochentag Daten melden. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Innerhalb von 24 Stunden wurden aus Sachsen-Anhalt 1688 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Am Freitag wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Somit liegt die Zahl der mit oder an dem Virus gestorbenen Menschen im Land bei 5275. dpa