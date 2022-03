Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder über 2000

Eine Mitarbeiterin hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen wieder über die 2000er Marke gestiegen. Am Montag lag die Corona-Inzidenz, bei 2004,8, nach 1998,0 am Sonntag, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. 2926 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden registriert. Weitere Todesfälle kamen nicht hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen-Anhalt 4972 Corona-Patienten gestorben.

Magdeburg - Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 1700,6, nach 1723,8 am Sonntag.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Die aktuell höchste Sieben-Tage-Inzidenz entfällt mit 3104,5 auf den Altmarkkreis Salzwedel, gefolgt vom Landkreis Harz mit 2603,2. Den geringsten Wert meldete das RKI für die Stadt Dessau-Roßlau mit 1280,3. dpa