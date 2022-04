Corona-Inzidenz weiter rückläufig in Sachsen-Anhalt

Ein Plakat mit der Aufschrift „Impfen schützt“ steht vor einem Impfzentrum. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Der Trend nach unten hält weiter an bei der Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt. Nach der aktuellen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche auch über das Wochenende zurückgegangen, auf nun 1443,7. Am Freitag lag der Wert noch bei 1648,4. Das Land liegt damit noch immer über der bundesweiten Inzidenz, die das RKI aktuell mit 1424,6 auswies.

Magdeburg - Nach wie vor den höchsten Wert hat der Landkreis Mansfeld-Südharz mit 2428,8. Mit 370,5 ist die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin für Dessau-Roßlau ausgewiesen. Insgesamt haben sich in zwei Jahren Pandemie laut RKI-Statistik landesweit rund 618.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 5028 starben mit oder an Sars-CoV2.

Experten gehen derzeit von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt - und generell an Wochenenden weniger registriert und gemeldet. dpa