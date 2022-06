Corona-Pandemiestab in Sachsen-Anhalt wird verkleinert

Der Pandemiestab in Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage personell verkleinert. „Mit dem Wegfall der meisten Eindämmungsmaßnahmen und vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionszahlen mit überwiegend milderen Krankheitsverläufen kann die Stabsstelle umstrukturiert werden“, teilte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag in Magdeburg mit.

Magdeburg - Komplett aufgelöst werde der Pandemiestab jedoch nicht. Die administrativen und fachlichen Aufgaben werden demnach weiterhin von der Geschäftsstelle übernommen. Falls es die epidemiologische Lage erfordere, könne die Arbeit zudem wieder hochgefahren werden. Für das Krisenmanagement sei die Arbeit der Stabsstelle unerlässlich gewesen, betonte Grimm-Benne.

Zu den Hauptaufgaben des Pandemiestabes gehörte den Angaben zufolge die regelmäßige Lageberichterstattung. Auch die Koordinierung von Unterstützungsleistungen für die Gesundheitsämter, in der Pflege, bei Impfungen und Testungen sowie die Begleitung von Eindämmungsmaßnahmen waren Teil des Aufgabengebiets. Der Pandemiestab war im März 2020 eingesetzt worden und dem Gesundheitsministerium zufolge in wechselnder Belegschaft mit rund zehn Beschäftigten besetzt. Direkt eingebunden waren demnach bis zu 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. dpa