Das Herz macht den Sachsen-Anhaltern besonders zu schaffen

Das Logo der Krankenkasse AOK, aufgenommen am Hauptgebäude der AOK Sachsen-Anhalt. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalt steht beim Thema Herzgesundheit bundesweit weiter schlecht da. Hierzulande litten mehr Menschen an einer Koronaren Herzkrankheit als irgendwo anders in Deutschland, teilte die AOK Sachsen-Anhalt am Dienstag in Magdeburg mit. 13 Prozent der Bevölkerung ab 30 Jahren und damit rund 215.000 Sachsen-Anhalter hätten im Jahr 2020 diese Erkrankung gehabt, bei der Ablagerungen die Herzkranzgefäße verengten.

Magdeburg - Der bundesweite Durchschnitt betrage 8,3 Prozent. Die Koronare Herzkrankheit sei die häufigste Ursache für einen Herzinfarkt.

Risikofaktoren sind das Rauchen, Bluthochdruck und Diabetes Typ 2. Besonders stark betroffen sind auch Menschen mit höherem Lebensalter, von denen es im Land vergleichsweise viele gibt. Die AOK hält mehr Prävention und Aufklärung für nötig mit Blick auf Ernährung, Übergewicht und fehlende Bewegung.

Grundlage der Daten sind laut der AOK Abrechnungsdaten ihrer Versicherten. Diese seien mit speziellen Verfahren hochgerechnet worden, so dass sie zuverlässige Aussagen zu Krankheitshäufigkeiten in der gesamten Wohnbevölkerung Deutschlands bis auf die lokale Ebene ermöglichten. Die AOK Sachsen-Anhalt hat nach eigenen Angaben gut 800.000 Versicherte und ist mit einen Marktanteil von 40 Prozent die größte Krankenkasse. dpa