DEFA-Filmtage in Merseburg beginnen mit Fotoausstellung

Mit einer fotografischen Dokumentation von Begegnungen und Gesprächen mit Filmschaffenden beginnen die diesjährigen DEFA-Filmtage in Merseburg. Nach der Eröffnung der Ausstellung „Fotografien geben Einblick“ am Dienstag präsentieren die Fotografen Jürgen Vogel und Wolfgang Kubak im Kunsthaus Merseburg ihre Arbeiten. Zu sehen sind den Angaben der Veranstalter zufolge mehr als 50 Aufnahmen mit Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Regisseurinnen und Regisseuren.

Merseburg - Die Fotoausstellung „wage einen Blick hinter die Kulissen der Traditionsveranstaltung“, hieß es.

Die DEFA-Filmtage in der Domstadt im Süden Sachsen-Anhalts werden an diesem Freitag unter dem Motto „Endlich 18!“ eröffnet. Auf der Gästeliste stehen laut dem veranstaltenden Förderverein Kino Völkerfreundschaft Merseburg unter anderem die Schauspieler Jutta Wachowiak, Katrin Sass, Gojko Mitic und Peter Bause. Das Filmfestival, bei dem sich alles um die Deutsche Film AG (DEFA) als staatliches DDR-Filmunternehmen dreht, endet am Sonntag. Gezeigt werden im Domstadtkino Klassiker wie „Bis daß der Tod euch scheidet“ (1979, Regie: Heiner Carow), „Die Stunde der Töchter“ (1981, Regie: Erwin Stranka) und „Kippenberg“ (1981, Regie: Christian Steinke). dpa