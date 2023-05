Deutlich weniger Ausbildungsverträge in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der abgeschlossenen dualen und schulischen Ausbildungsverträge in Sachsen-Anhalt ist innerhalb von zehn Jahren deutlich zurückgegangen. 2021 wurden 15.500 Ausbildungsverträge unterzeichnet, wie aus einer Auswertung des „Monitor Ausbildungschancen 2023“ hervorgeht, die das Fibs Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt hat.

Gütersloh/Magdeburg - Demnach seien das 3500 Verträge weniger als 2011, was einer Abnahme von knapp 20 Prozent entspricht. Betroffen sind sowohl die duale (minus 19 Prozent) als auch die schulische Ausbildung (minus 21 Prozent).

Nach einem starken, demografisch bedingten Rückgang habe es in Sachsen-Anhalt seit 2013 nur noch leicht sinkende Ausbildungszahlen gegeben. Erst während der Pandemie seien die Zahlen stärker zurückgegangen, hieß es. Bundesweit wurden im Jahr 2021 ebenfalls weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Jahr 2011: Die Zahl sank um rund 98.000 Verträge auf 686.000, was einer Abnahme von 12,5 Prozent entspricht. Den Ergebnissen der Erhebung zufolge war bundesweit nur die duale Ausbildung von zurückgehenden Vertragszahlen betroffen. In der schulischen Ausbildung gab es ein leichtes Plus. dpa