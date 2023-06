Deutlicher Anstieg bei Ladesäulen in Sachsen-Anhalt

Ein Symbol markiert einen Parkplatz mit einer öffentlichen Ladesäule für Elektroautos an einem Einkaufszentrum. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Die Zahl öffentlich zugänglicher Ladesäulen hat sich in Sachsen-Anhalt innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt. Nach Zahlen des Infrastrukturministeriums gab es Anfang 2021 rund 766 Ladesäulen. Anfang 2023 waren es 1374. Vor sechs Jahren gab es 86.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt sei definitiv nicht Spitzenland im bundesweiten Vergleich, sagte ein Ministeriumssprecher. Der Bedarf regele die Ausstattung. Dabei hatte eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur Mitte Mai gezeigt, dass die Ladesäulen im Land sehr unterschiedlich genutzt werden. Vor allem in Magdeburg und Halle werden die Säulen häufiger angesteuert, während einige ländliche Gebiete eine sehr geringe Nutzung verzeichnen.

Allein die Stadtwerke Halle betreiben in der Stadt 16 Ladestationen. Waren es 2015 noch 792 Ladevorgänge im gesamten Jahr, stieg die Zahl 2022 auf fast 20 000 Ladevorgänge. Trotz einer Intensivierung liege die Nutzung aber noch im „homöopathischen Bereich“, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke Halle mit.

In der Region um Staßfurt sei die Entwicklung der E-Mobilität entgegen dem Deutschlandtrend sogar eher rückläufig, hieß es von den Stadtwerken. An einem Standort mit zwei Ladesäulen wurden im vergangenen Jahr beispielsweise 70 Ladevorgänge registriert - also etwa einem alle fünf Tage. dpa