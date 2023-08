Deutsche Meisterschaft im Schafehüten im Herbst

Dessau-Roßlau

Deutschlands beste Schäferinnen und Schäfer und ihre Hütehunde zeigen im Herbst in Dessau bei der Deutschen Meisterschaft im Schafehüten ihr Können. Die elf Teilnehmenden müssen auf den Elbwiesen einen Parcours absolvieren und dabei unter anderem die 350 Schafe umfassende Herde über eine improvisierte Brücke treiben, wie die Arbeitsgemeinschaft zur Zucht Altdeutscher Hütehunde und der Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitteilten.

Dessau-Roßlau - Eine dreiköpfige Jury vergibt Punkte, bewertet werden der Schäfer und seine beiden Hunde, den Angaben zufolge Altdeutsche Hütehunde. Die Meisterschaft beginnt am 23. und 24. September jeweils um 9.00 Uhr.

Alle elf Teams erhalten einen Pokal, die Sieger eine goldene Schäferschippe. Das ist ein traditionelles Werkzeug, mit dem die Schäfer ihren Hunden Zeichen geben können. Der Wettbewerb sollte bereits 2020 in Dessau-Roßlau stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Im vergangenen Jahr fand die Meisterschaft dann in Hessen statt. Den Angaben zufolge ist es der erste Wettbewerb in Sachsen-Anhalt seit 2010. Um den Wettbewerb herum ist ein Rahmenprogramm geplant mit Hüpfburg, Ponyreiten und Grill. dpa