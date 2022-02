Deutscher in Mordprozess in Spanien schuldig gesprochen

Teilen

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Ein Deutscher aus Sachsen-Anhalt ist in Spanien im Sinne der Anklage des Doppelmordes und Mordversuchs in einem Fall schuldig gesprochen worden. Das teilten die Geschworenen in dem Strafprozess vor dem Landgericht in Santa Cruz de Tenerife am Freitag mit. Die Entscheidung der neun Frauen und Männer sei einstimmig gefallen. Der Angeklagte habe nicht in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt, wie dies die Verteidigung vorgebracht hatte.

Santa Cruz de Tenerife - Die Tat sei besonders grausam, gegen Familienmitglieder und mit Heimtücke begangen worden. Dies sind Mordmerkmale nach dem spanischen Strafrecht.

Das Gericht muss nun aufgrund der Entscheidung der Geschworenen das Strafmaß festlegen. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe, die erst nach 25 Jahren überprüfbar ist. Die Verteidigung betonte vor Gericht, dass sie nicht mit dem Urteil der Geschworenen einverstanden sei. Sie hatte für diesen Fall schon zuvor angekündigt, Berufung einzulegen.

Laut Anklage hatte der auf Teneriffa lebende Mann seine von ihm getrennt in Halle lebende Frau und die beiden damals zehn und sieben Jahre alten Söhne bei einer Wanderung im Süden der Insel zu einer abgelegenen Höhle geführt. Dort habe er die Frau und den älteren Sohn erschlagen. Der Siebenjährige konnte rechtzeitig fliehen und war der wichtigste Zeuge.

Zum Prozessauftakt am Dienstag vergangener Woche hatte der Angeklagte geltend gemacht, er könne sich nur bruchstückweise an die Tat erinnern. Teils unter Tränen hatte er beteuert, „in Todesangst“ und in verwirrtem Zustand auf eine unbegründete gewalttätige Attacke seiner Frau reagiert und „Steine zurückgeworfen“ zu haben. Gegen Schmerzen und Depressionen habe er damals Medikamente genommen, auch Morphium. Sachverständige hatten jedoch betont, diese Medikamente hätten nicht zu einer höheren Aggression geführt. dpa