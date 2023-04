Deutschlandticket: Verkehrsbetriebe zufrieden mit Vorverkauf

Ein „D-Ticket“ im Chipkartenformat wird auf einem Pressetermin gezeigt. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Die Verkehrsbetriebe in Magdeburg und Halle sind mit dem Vorverkauf des neuen Deutschlandtickets zufrieden. Es habe zwar keinen großen Ansturm wie beim früheren 9-Euro-Ticket gegeben, aber rund 300 Neukunden innerhalb von drei Tagen seien eine gute Zahl, sagte ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Insgesamt hätten etwa 4500 Kunden das 49-Euro-Ticket bestellt, die meisten davon bestehende Abo-Kunden.

Magdeburg/Halle - In Halle sehen die Zahlen ähnlich aus. Hier habe es rund 250 Neubestellungen gegeben, teilte die Havag in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Zudem hätten sich rund 7000 der etwa 38.000 bestehenden Abonnenten für das Deutschlandticket registriert. Das Ticket gilt ab dem 1. Mai deutschlandweit im Öffentlichen Personennahverkehr. dpa