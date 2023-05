Diaby nach Brand am Bürgerbüro: Kannten den Mann länger

Brandspuren an der Eingangstür zum Bürgerbüro des Bundestagsabgordneten Dr. Karamba Diaby. © Heiko Rebsch/dpa

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby geht nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an seinem Bürgerbüro in Halle von einem rassistischen Tathintergrund aus. „Wir kennen den Mann schon seit über einem Jahr“, sagte Diaby auf Nachfrage zu dem mutmaßlichen Täter.

Halle - Laut Diaby habe der 55-jährige Mann häufig rassistische Beleidigungen gegenüber Diaby ausgestoßen und auch im Briefkasten Schreiben mit rassistischen Bemerkungen hinterlassen. „Er ist diesbezüglich auch polizeilich bekannt.“

An der Tür zu Diabys Bürgerbüro war am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Brand konnte schnell erkannt und gelöscht werden. Es ist nicht der erste Übergriff auf ein Bürgerbüro Diabys. 2020 waren nach einem Angriff auf ein anderes Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Einschusslöcher an der Scheibe des Bürgerbüros festgestellt worden. dpa