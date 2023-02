Diebe stehlen 156 Solarpanele im Jerichower Land

Teilen

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Diebe haben sich Zugang zum Gelände eines Solarparks in Jerichow verschafft und 156 Solarpanele entwendet. Hierfür öffneten die bislang unbekannten Täter am Samstag das Eingangstor im Ortsteil Kade (Landkreis Jerichower Land) und demontierten die Platten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Diese sollen sie mit einem Fahrzeug weggeschafft haben. Der entstandene Sachschaden liegt laut Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich.

Jerichow - Die Ermittlungen wurden aufgenommen. dpa