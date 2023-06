Dieter Hallervorden will weiter auf der Bühne stehen

Schauspieler Dieter Hallervorden stellt auf der Bühne des Mitteldeutschen Theater den neuen Spielplan vor. © Heiko Rebsch/dpa

Dieter Hallervorden (87) will auch weiterhin selbst in seinem Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche auf der Bühne stehen. In der neuen Spielzeit 2023/24 werde er in drei Stücken dabei sein, dazu gehöre ein Programm über seinen eigenen Werdegang namens „Stationen eines Komödianten“, sagte Hallervorden am Freitag. Damit werde die Spielzeit am 5.

Dessau-Roßlau - September eröffnet. Es ist zugleich Hallervordens 88. Geburtstag. Insgesamt seien für die zweite Spielzeit des Mitteldeutschen Theaters 160 Vorstellungen geplant, so Hallervorden.

Mit seiner eigenen Bühnenpräsenz reagiert Hallervorden nach eigener Aussage auf die Erfahrungen aus der ersten Spielzeit. Inszenierungen, in denen er selbst auf der Bühne gewesen sei, seien gut besucht gewesen - andere, die von der Qualität ebenso gut gewesen seien, hätten zum Teil nur wenig Zuschauerresonanz gefunden. Er habe trotzdem wieder einige Wagnisse in den Spielplan eingebaut, um vielleicht das Publikum doch zu überzeugen, dass Theaterstücke auch dann gut sein könnten, wenn er selbst nicht mitspiele.

Zu Gast sein werden unter anderem die Big Band der Bundeswehr, das Orchester Ronny Heinrich und die Comedian Harmonists. Auch sein Sohn Johannes Hallervorden und eine Revue mit Angelika Mann stehen im Spielplan. Ein Stück, an dem Hallervorden nach eigener Aussage besonders hängt, beschäftigt sich mit dem Leben von Elvis Presley. Es wird im Mai kommenden Jahres zu sehen sein.

In der ersten Spielzeit, die im September 2022 begonnen hat, zählte das Mitteldeutsche Theater nach eigenen Angaben mehr als 41.000 Besucher. „Ich freue mich, dass wir im September in die zweite Spielzeit starten, das ist für mich eine Sache, die meine Lebenslust enorm befördert“, so Hallervorden. An seinem Ziel, unter vergleichbaren privaten Theatern einen Spitzenplatz in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus einzunehmen, hält der Schauspieler weiterhin fest. „Ich laufe immer los, um nicht Letzter zu werden, sondern möchte schon die Spitze anführen.“

Hallervorden ist in Dessau geboren, hat hier seine Kindheit und Schulzeit verbracht. Er ist Ehrenbürger der Stadt. dpa