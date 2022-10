Digitale Suchtberatung startet in Sachsen-Anhalt

Teilen

Das Netz der Sucht-Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt wird künftig durch ein digitales Angebot ergänzt. Seit Montag sei die digitale Beratungsplattform „DigiSucht“ erreichbar, teilte die Landesstelle für Suchtfragen in Magdeburg mit. Sie richte sich an alle Menschen, die sich Sorgen machen um ihr eigenes Konsumverhalten oder das ihrer Angehörigen. Auf der „DigiSucht“-Plattform könnten sie sich kostenlos mit ihrem Anliegen in einem geschützten und anonymen Rahmen an qualifizierte Suchtberaterinnen und Suchtberater wenden.

Magdeburg - Von dem Angebot profitierten etwa Personen aus ländlichen Regionen mit weiten Anfahrtswegen, Alleinerziehende mit jungen Kindern, die noch intensiv betreut werden müssten, und Berufstätige, erklärte die Leiterin der Landesstelle für Suchtfragen, Helga Meeßen-Hühne. „Aber auch junge Menschen, die eher Hilfe im Internet suchen oder Personen, die einen Besuch der Suchtberatungsstelle vor Ort scheuen, sollen mit dem Angebot erreicht werden.“

In Sachsen-Anhalt startet die neue Online-Suchtberatung landesweit zunächst mit drei Modellberatungsstellen in Magdeburg, Halle und Bitterfeld-Wolfen. Weitere Suchtberatungsstellen sollen ab dem zweiten Quartal 2023 an die Plattform angeschlossen werden. dpa