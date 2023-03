Drei Männer wegen mehrerer Automatensprengungen festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Drei Männer sind in Zusammenhang mit Sprengungen von Fahrkartenautomaten an unterschiedlichen Orten festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die drei Männer im Alter von 21 und 28 Jahren an verschiedenen Tagen im Februar vier Fahrkartenautomaten gesprengt und damit zum Teil komplett zerstört haben. Demnach explodierte am frühen Sonntagmorgen (26.

Südliches Anhalt - 02.) ein Fahrkartenautomat im Ortsteil Weißandt-Gölzau der Gemeinde Südliches Anhalt. Kurz darauf wurde ein 21-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe festgenommen. Mittels Schuhspuren im Schnee, die vom mutmaßlichen Fluchtauto ausgingen, wurde der zweite Tatverdächtige im Alter von 28 Jahren in einer nahe gelegenen Ortschaft gestellt und festgenommen.

Der dritte Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge bei Durchsuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und im Salzlandkreis festgenommen. Dabei wurden außerdem Beweismittel sichergestellt. In allen vier Sprengungen entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Die Höhe des Beute liegt den Angaben zufolge im unteren fünfstelligen Bereich. Gegen die drei Tatverdächtige wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Gegen sie wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt. dpa