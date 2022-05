Drittligist Halle verpflichtet Torwart vom FC Basel

Fußbälle liegen im Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Fußball-Drittligist Hallescher FC hat sich mit dem deutschen U20-Nationaltorwart Felix Gebhart verstärkt. Der 20-Jährige wird für ein Jahr vom Schweizer Erstligisten FC Basel ausgeliehen. Das teilte der HFC am Donnerstag mit. Gebhardt wechselte als 13-Jähriger nach Basel und stand in der vergangenen Saison in 30 Erstliga-Spielen als Ersatztorwart im Kader.

Halle - Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) durchlief er seit der U16 alle Auswahlmannschaften.

„Felix hat uns gegenüber klar signalisiert, den Kampf um die Nummer 1 im HFC-Tor anzunehmen und verfügt zudem über den absoluten Willen, Spielpraxis auf höchstem Niveau in der 3. Liga zu sammeln. Vor allem die Akribie unseres Torwarttrainers Marian Unger bei der Weiterentwicklung junger Torhüter hat sich in der Branche herumgesprochen und stellen den HFC als eine interessante Karrierestation für junge Torhüter dar“, sagte Sportdirektor Ralf Minge. Trainingsauftakt beim HFC ist am 15. Juni. dpa