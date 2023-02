Drogenfund in Hettstedt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Hettstedt (Landkreis Mansfeld Südharz) mehrere Drogen beschlagnahmt. In einer Gartenanlage in der Laube eines Verdächtigen stellten die Beamten am Donnerstag unter anderem 50 Gramm Amphetamin und 70 Gramm Marihuana sicher, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Den 42-Jährigen erwartet nach Polizeiangaben ein Strafverfahren.