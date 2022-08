Dunkler und kühler: Wittenberg arbeitet an Energiekonzept

Preistanstieg

Die Stadt Wittenberg rechnet in diesem Jahr wegen der gestiegenen Energiepreise mit zusätzlichen Kosten in Höhe von knapp einer halben Million Euro. Die Stadt prüfe derzeit eine Vielzahl an Einsparmöglichkeiten in Gebäuden, Räumen und Einrichtungen, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Ab sofort werde die Leistung der Straßenbeleuchtung vermindert, langfristig der Energieverbrauch durch den weiteren Einsatz von LED-Leuchten weiter gesenkt.

Wittenberg - In der Schwimmhalle soll im Bedarfsfall die Wassertemperatur von bisher 29 Grad Celsius auf 25 Grad gesenkt werden können, analog auch die Raumtemperatur, so die Sparvorschläge.

„Da in der Schwimmhalle das Schulschwimmen der Grundschulen der Stadt und teilweise des Landkreises als Pflichtaufgabe der Schulträger erfolgt, hoffen wir, dass ein Weiterbetrieb der Schwimmhalle auch bei einer Gasmangellage möglich sein wird“, teilte die Sprecherin mit.

In Kitas sollen laut den Sparideen der Stadt Bewegungsmelder in Garderoben und Waschräumen eingebaut werden, damit sich erst beim Betreten der Räumlichkeiten das Licht einschaltet. Langfristig sollen alle Kitas mit energiesparenden Baumaterialien isoliert werden. Die Wittenberger Schlosskirche, die Stadtkirche und das Lutherhaus würden nur noch zu besonderen Anlässen angestrahlt. dpa