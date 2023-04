Dynamo Dresden künftig mit drei Geschäftsführern

3. Liga, SG Dynamo Dresden. © Robert Michael/dpa

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird sich künftig mit drei Geschäftsführern in der Leitungsebene aufstellen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Demnach wird die Stelle eines Geschäftsführers Kommunikation neu geschaffen. Er wird für die Bereiche Kommunikation, Vertrieb und Marketing, strategische Projekte und die Weiterentwicklung des Vereins zuständig sein.

Dresden - Die Verantwortung für die Finanzen, das Personal und die Organisation wird zukünftig beim Geschäftsführer Finanzen liegen. Der Sportbereich wird, wie bisher, ein eigener Geschäftsbereich bleiben. Zu diesem einstimmigen Beschluss kam der Aufsichtsrat der SGD im Ergebnis seiner Klausur Anfang März.

„Wir haben in den vergangenen zehn Jahren bei Dynamo viel erreicht. Stichworte dafür sind Entschuldung, Nachwuchs- und Trainingszentrum und Verdoppelung der Mitgliederzahl. Jetzt ist es an der Zeit, die Strukturen so anzupassen, dass wir dem Wachstum und den Anforderungen der Zukunft gerecht werden“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig in einer Pressemitteilung. Die Stellen des Geschäftsführers Kommunikation und des Geschäftsführers Finanzen werden zeitnah ausgeschrieben. dpa