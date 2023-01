Dynamo Dresden lässt Torhüter Heeger nach Trier ziehen

Dynamo Dresden hat sich am letzten Tag der Wintertransferperiode von Torhüter Niklas Heeger getrennt. Das teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit. Heeger wechselt zum Regionalligisten Eintracht Trier. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. „Niklas ist ein talentierter Torwart, der in seinem jungen Alter für eine optimale Entwicklung Wettkampfpraxis benötigt.

Dresden - Als sich nun die Möglichkeit auftat, nach Trier zu gehen, kam er mit dem Wunsch auf uns zu, diese Chance wahrzunehmen“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Heeger war nach guten Leistungen im Probetraining im Juli 2022 ablösefrei nach Dresden gekommen. Zuvor stand der Keeper beim Karlsruher SC unter Vertrag. Der 23-Jährige hatte dort zwei Zweitligaspiele bestritten. Bei Dynamo stand er in der ersten Saisonhälfte in keinem Pflichtspiel in der Mannschaft. dpa