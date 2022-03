Ehefrau brutal erstochen: Trio wegen Mordes vor Gericht

Der Schriftzug „Gerichtssaal“ steht über einer Tür im Landgericht. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Landgericht Halle müssen sich von heute (08.30 Uhr) an drei Angeklagte wegen Mordes verantworten. Es geht um den gewaltsamen Tod einer 52-Jährigen in einer Wohnung in Halle-Neustadt im September 2021, wie ein Sprecher mitteilte. Die Frau war verblutet. Laut Obduktion war 31 Mal auf sie eingestochen worden. Angeklagt sind der Ehemann, seine junge Geliebte und ein Bekannter.

Halle - Beim Motiv gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Der Ehemann habe mit seiner Geliebten zusammen leben und einer Scheidung von seiner Ehefrau zuvorkommen wollen.

Für die Tötung der 52-Jährigen sei der dritte Angeklagte beauftragt worden. Ihm seien eine Schachtel Zigaretten, Schmuck und das Handy des Opfers im Gesamtwert von 2000 Euro versprochen worden. Der Ehemann habe bisher zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geschwiegen, die Geliebte und der dritte Angeklagte hätten die Tat eingeräumt, teilte der Gerichtssprecher mit.

Der Fall hatte allein angesichts der Brutalität der tödlichen Messerattacke für Aufsehen gesorgt. Zudem galt der Ehemann zunächst nicht als tatverdächtig. Das Landgericht hat Verhandlungstermine bis 2. Mai anberaumt. Den Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. dpa