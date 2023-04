Ehemalige russische Handballspielerin aus Halle gestorben

Die russische Handballspielerin Victoria Divak ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Das teilte der russische Handballverband auf seiner Internetseite mit. Demnach spielte Divak inzwischen in der russischen Stadt Astrachan am Kaspischen Meer. Zuletzt war sie laut russischen Medienberichten am vergangenen Wochenende noch im Einsatz.

Halle - Divak spielte in der Saison 2018/19 als Rückraumspielerin bei den Wildcats in Halle(Saale) und erreichte mit der Mannschaft unter anderem das Final Four im DHB-Pokal. Der Verein veröffentlichte am Dienstag eine Traueranzeige auf seiner Internetseite und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. dpa