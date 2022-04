Ehemaliges Pflegeheim wird Unterkunft für Geflüchtete

Der Aufenthaltsraum im "Haus Budenberg". © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein ehemaliges Alten- und Pflegeheim in Magdeburg bereitet sich auf neue Bewohner vor. Aber statt Senioren sollen im „Haus Budenberg“ künftig Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. Vom kommenden Osterwochenende an sollen die Menschen vom Messegelände dorthin umziehen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. 40 Räume wurden in dem ehemaligen Pflegeheim mit der Hilfe von Ehrenamtlichen hergerichtet.

Magdeburg - Insgesamt halten sich den Angaben zufolge derzeit 3692 Menschen aus der Ukraine in der Landeshauptstadt auf.

Darüber hinaus läuft den Angaben zufolge die Vermittlung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Wohnungen, die sie selbst oder die Stadtverwaltung für sie anmieten. Bis zum Wochenbeginn seien schon rund 330 Mietverträge für diejenigen zustande gekommen, die aus verschiedenen Gründen nicht selbstständig einen solchen Vertrag abschließen konnten. Zudem wurden laut Stadt vom Sozial- und Wohnungsamt 1230 Mietverträge geprüft sowie 1193 davon bewilligt. dpa