Eigentümer vom Rittergut Karow: Preis für Denkmalschutz

Die Besitzer des Rittergutes Karow im Jerichower Land erhalten den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Am Montag gab das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz die zwölf Gewinner für 2022 bekannt. Die „Silberne Halbkugel“ ist die höchste Auszeichnung in diesem Bereich und würdigt ehrenamtliches Engagement für die Denkmalpflege in Deutschland.

Jerichow - Der Preis würdige den „großen zeitlichen und finanziellen Einsatz um den Erhalt des Rittergutes Karow und der barocken Dorfkirche“ von Birgit und Heinrich Baumgärtel, hieß es in der Begründung des Nationalkommitees. Das Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Gutshaus hätte sich bei der Übernahme in einem desolaten Zustand befunden. Nach mehr als 10-jähriger Bautätigkeit seien weite Teile des Gutshofes denkmalgerecht instandgesetzt und wieder in Nutzung genommen worden, so die Erklärung des Nationalkommitees. Der Preis ist undotiert und wird im November verliehen. dpa