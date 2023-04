Ein Lastwagenfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf Autobahn

Teilen

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf der Autobahn 2 hat sich am Montag ein Unfall mit drei beteiligten Lastwagen ereignet, dabei kam ein Mensch ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, waren die drei Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen nahe Theeßen (Landkreis Jerichower Land) unterwegs. Ein 33-jähriger Lastwagenfahrer übersah einen Stau und schob die Sattelzugkombination eines abbremsenden 34-jährigen Fahrzeugführers auf einen weiteren Sattelzug.

Theeßen - Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während der dritte Fahrzeugführer unverletzt blieb. Der Unfallverursacher erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Dieser musste mit schwerem Gerät aus der Zugmaschine geborgen werden. Die Autobahn wurde in Richtung Hannover für rund sieben Stunden gesperrt. dpa