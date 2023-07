Einblicke: Kunsthochschule zeigt Jahresausstellung

In Ateliers, Werkstätten und Seminarräumen der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle können Besucherinnen und Besucher am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juli) die Jahresausstellung sehen. Interessierten solle Einblick in die vielfältigen Schaffensprozesse der Studierenden aus den vergangenen zwei Semestern gewährt werden, teilte die Hochschule mit.

Halle - Mit den Grenzen des öffentlichen Raums setze sich beispielsweise die Inszenierung des Studenten Gustav Henno Stolze auseinander. Sie ist bereits seit 1. Juli im hr.fleischer Kiosk am Reileck zu sehen. Beim gemeinsamen Manipulieren von Schlössern und Herstellen von Dietrich-Sets will der Künstler ins Gespräch kommen - mit Interessierten und Skeptischen. Ziel von Stolze sei es dabei, Kriminalität zu reduzieren.

Vor Öffnung der Jahresausstellung soll am Freitagabend zudem die Ausstellung der Meisterschüler und Meisterschülerinnen eröffnet werden. Dabei seien unter anderem Malereien, Skulpturen, Schmuck und Buchkunst zu sehen. Zudem findet am selben Abend eine Werkschau der Mode-Studierenden Volkspark Halle statt. Dazu werden den Veranstaltern zufolge über 750 Besucherinnen und Besucher sowie eine aus Fachleuten bestehende Jury erwartet. dpa