Eisvogel hält sich wacker in Sachsen-Anhalt

Ein Eisvogel (Alcedo atthis) verweilt auf einem Ast. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Mit seinem blauen Gefieder ist der Eisvogel ein echter Hingucker. Sein scheues Wesen in Verbindung mit seinem außergewöhnlichen Aussehen machen ihn insbesondere bei Tierfotografen beliebt. Auch in Sachsen-Anhalt findet man das Tier.

Halle - Trotz seines farbenfrohen und auffälligen Gefieders ist der Eisvogel für viele Naturfreunde ein eher seltener Anblick. Doch der Bestand des Vogels ist in Sachsen-Anhalt relativ stabil. „Der Eisvogel gilt in Sachsen-Anhalt als mittelhäufiger Brutvogel. Sein Brutbestand wird aktuell auf 500 bis 750 Paare geschätzt“, sagte Stefan Fischer von der Vogelschutzwarte Steckby. In Abhängigkeit von den Wintertemperaturen gebe es hin und wieder Schwankungen des Bestandes. „Milde Winter begünstigen den Eisvogel, nach Kältewintern sind regelmäßig Bestandseinbrüche zu verzeichnen, die die Art aber durch eine hohe Reproduktionsleistung schnell ausgleichen kann.“

Besonders in wassernahen Gebieten sei der Vogel beheimatet, sagte Fischer. Er sei in Sachsen-Anhalt nahezu flächendeckend verbreitet und fehle nur in weiträumig gewässerfreien Bereichen. Gehäuft komme er laut Fischer in den gewässerreichen Auen entlang der Elbe und Saale vor.

Eisvögel benötigen laut Experten des Nabu natürliche, langsam fließende und fischreiche Gewässer mit Sitzwarten, wie beispielsweise herabhängende Baumäste. Für das Anlegen ihrer Bruthöhlen benötigen sie Steilhänge. Ein limitierender Faktor ist dabei vor allem das Angebot an Steilwänden für die Bruthöhlen. Für seinen Bestand ist es daher besonders wichtig, natürliche Gewässerläufe zuzulassen. Auch Gewässerverschmutzung schädige das Gewässer-Ökosystem und damit den Eisvogel. dpa