EKD-Ratsvorsitzende ruft zu Friedensgesprächen auf

In ihrer Predigt am Reformationstag in der Schlosskirche Wittenberg hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, zu Friedensgesprächen aufgerufen. Sie ermutigte die Menschen, der Kraft des Wortes im Ukraine-Krieg mehr zuzutrauen. „Die Alternative zum gerechten Frieden darf doch nicht endloser Krieg sein.

Wittenberg - Niemals darf Krieg die Politik ersetzen“, sagte sie laut Mitteilung am Montag während eines Festgottesdienstes am Ursprungsort der Reformation. „Darum: Verachtet Verhandlungen nicht. Glaubt an die Kraft des geistesgegenwärtigen Wortes. Traut den kleinsten Schritten etwas zu.“

In der Lutherstadt Wittenberg gab es am Montag mehrere Gottesdienste. Auch Andachten, Konzerte, Stadtführungen und ein historisches Marktspektakel sind Teil des Wittenberger Reformationsfestes, zu dem Tausende Besucher erwartet werden. Ein Höhepunkt sind nach Angaben der Stadt in diesem Jahr die „95 Wittenberger Klangthesen“. Für die Kunstinstallation haben Bürger jeweils eine These des Reformators Martin Luther (1483-1546) eingesprochen. Sie würden nun per Lautsprecher auf dem Gelände des Bunkerberges zu hören sein, hieß es.

Luther veröffentlichte 1517 in Wittenberg seine Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche, sich von Sünden freizukaufen. Der Überlieferung nach schlug er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche. Das gilt als Beginn der Reformation in Kirche und Gesellschaft. dpa