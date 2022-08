Energieeinsparung: Kabinett will über Maßnahmen entscheiden

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) spricht. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsen-Anhalts Landesregierung will am Dienstag über Maßnahmen zur Energieeinsparung entscheiden. Auf einem Energiegipfel in der Staatskanzlei war vor zwei Wochen beispielsweise über zeitweise Schließungen von Behördenstandorten, Absenkungen der Raumtemperatur oder eine sparsamere Nutzung von Dienstfahrzeugen diskutiert worden. Konkrete Ergebnisse will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstagnachmittag präsentieren.

Magdeburg - Der CDU-Politiker hatte kürzlich angekündigt, mit seinem Dienstwagen freiwillig langsamer unterwegs zu sein, um Energie zu sparen. Er lasse sich nur noch mit maximal Tempo 130 über Autobahnen fahren, so ein Regierungssprecher. Haseloff halte sich damit an eine Richtschnur, die seit Kurzem für alle Mitarbeiter der Staatskanzlei gelte. Dienstwagen sollen generell nicht schneller als mit Tempo 130 unterwegs sein. Außerdem hatte der Ministerpräsident zuletzt auf mehr Hilfen des Bundes gedrungen. Land und Kommunen könnten die Energiekrise nicht allein stemmen, so Haseloff. dpa