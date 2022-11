„Viele Chefs würden nicht so weit gehen“ – Arbeitgeber verkauft Privatwagen, um Mitarbeitern zu helfen

Ein außergewöhnliches Beispiel betrieblichen Zusammenhalts erlebte die Belegschaft von Henry Thurisch (37). Der Antiquitätenhändler aus Sachsen-Anhalt verkaufte seinen Kindheitstraum zugunsten der Mitarbeiter.

Quedlinburg – Die Energiekrise bereitet Verbrauchern bundesweit große Sorgen. Trotz politischer Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Bürger sehen viele Menschen der nächsten Abrechnung für Gas oder Strom mit Sorge entgegen. Antiquitätenhändler Henry Thurisch (37) aus Sachsen-Anhalt greift seinen sieben Mitarbeitern daher unter die Arme – mit seinem Privatvermögen.

Chef spendiert Mitarbeitern großzügigen Bonus wegen Energiekrise – auf eigene Kosten

Es fällt Thurisch schwer, doch seine Mitarbeiter „drücken derzeit die Sorgen, wie sie in Anbetracht explodieren-der Energiekosten und hoher Inflation durch den Winter kommen sollen“, betont der Antiquitätenhändler aus Quedlinburg focus online gegenüber. Kurzerhand hat der Unternehmer beschlossen, zwei PKW zu verkaufen und den Erlös den Mitarbeitern zugutekommen zu lassen.

„Die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz, dass Arbeitgeber ihren Leuten bis zu 3000 Euro steuerfrei zahlen dürfen, kam genau richtig“, so Thurisch laut Bild, damit seine Belegschaft wirklich etwas von dem Bonus habe. Den bei dem intendierten, vierstelligen Betrag „macht es schon einen Unterschied, wenn nicht die Hälfte an den Staat geht“, gibt der zweifache Familienvater zu bedenken.

Arbeitgeber verkauft seinen Kindheitstraum – um Belegschaft die Geldsorgen zu nehmen

Im Detail trennt sich der 37-Jährige dafür gleich zweimal von seinem Kindheitstraum. „Ich habe nach einem James-Bond-Film mit Gert Fröbe († 75) als ,Goldfinger‘ schon als Kind von so einem Auto geträumt“, gesteht Thurisch Bild. Gemeint sind zwei Rolls Royce, die sich der Unternehmer über die Jahre erarbeitet hat. Damit wollte er ursprünglich Fahrten durch den Harz für Hochzeiten anbieten; doch „in Anbetracht der aktuellen Krise“, so Thurisch, sei das „natürlich alles Firlefanz.“

9.000 Euro brachte der Verkauf eines Rolls Royce Silver Shadow II schon ein, ein weiteres Modell, ein Silver Spirit Hopper, könnte schätzungsweise noch 17.000 Euro zusätzlich in die Heiz-Kasse spülen. Die Belegschaft ist über die Summe von etwa 26.000 Euro, die ihr so zugutekommen soll, extrem dankbar. „Er muss das ja nicht, und ganz viele Chefs würden auch nicht so weit gehen“, betonte beispielsweise Mitarbeiter Andreas Götze (59) gegenüber Bild. Die damit einhergehende Förderung des Zusammenhalts kann sich Experten zufolge für ein Unternehmen sogar auszahlen.