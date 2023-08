Energiepauschale: Jeder Vierte hat noch nicht beantragt

Studierende sitzen im Hörsaal einer Universität. © Uwe Anspach/dpa

Die 200 Euro sind steuerfrei und sollen die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise abfedern - aber noch nicht alle Antragsberechtigten haben das Geld angefordert.

Magdeburg - Einen Monat vor Antragsschluss haben in Sachsen-Anhalt gut 56.500 Fachschüler und Studierende die im Frühjahr auf den Weg gebrachte Energiepreispauschale bekommen. Es seien somit bisher mehr als 2,2 Millionen Euro an Fachschüler und fast 9,15 Millionen Euro an Studierende ausgezahlt worden, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg auf Nachfrage weiter mit. Etwa jeder Vierte hat die 200-Euro-Einmalzahlung aber noch nicht abgerufen, kann das aber bis Ende September noch tun. Insgesamt sind in Sachsen-Anhalt rund 74.700 Studierende und Fachschüler antragsberechtigt, wie es hieß.

„Wir erwarten, dass die Nachfrage zum Ende der Frist (30. September) noch einmal deutlich zunehmen wird“, hieß es aus dem Ministerium. Eine Verlängerung der Antragsfrist über den 30. September hinaus sei derzeit nicht geplant.

Die Anträge werden digital gestellt über Einmalzahlung200.de. Bund und Länder hatten Mitte März die bundesweite Antragsseite freigeschaltet.

Beantragen können die Zahlung Studenten und Fachschüler, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung waren. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder „gewöhnlicher Aufenthalt“ in Deutschland. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet, Technikerinnen und Betriebswirte. Die Energiepreispauschale soll weder besteuert noch bei etwaigen Sozialleistungen angerechnet werden. dpa