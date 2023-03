Enkeltrick: 86-Jährige zahlt fünfstelligen Geldbetrag

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine 86-jährige Frau aus dem Jerichower Land hat einen fünfstelligen Geldbetrag an einen Betrüger gezahlt. Die Frau sei am vergangenen Freitag von ihrem vermeintlichen Enkel angerufen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann am Telefon habe gesagt, dass er Geld brauche, um nach einem Unfall ein Fahrzeug reparieren zu lassen. Er habe nach mehreren zehntausend Euro gefragt.

Burg - Die Frau sagte ihrem „Enkel“ nach Polizeiangaben den Geldbetrag zu. Noch am gleichen Tag kam eine ihr unbekannte Person zu ihr nach Hause und holte das Geld ab. dpa