Ensemble eröffnet Musikfestival „KlangArt Vision“

Das Ensemble Junge Musik Sachsen-Anhalt unter der Leitung von Caspar René Hirschfeld gestaltet die Eröffnung des diesjährigen Musikfestivals „KlangArt Vision“. Nach dem Konzert am Samstag auf Schloss Gossler in Kalbe in der Altmark stehen im Rahmen des Festivals bis 30. Juni Veranstaltungen an verschiedenen Orten des Landes an, darunter Magdeburg, Halle und Naumburg.

Kalbe - Das Ensemble Junge Musik spiele „Ein Jegliches hat seine Zeit“ zu Ehren zweier Komponisten. So jähre sich in diesem Jahr der 100. Geburtstag des Avantgarde-Komponisten György Ligeti (1923-2006) und der 400. Todestag des Renaissance-Komponisten William Byrd (1543-1623). Zudem sollen neue Kompositionen das Konzert der zehn jungen Musikerinnen und Musiker bereichern.

Das „KlangArt Vision“-Festival ist als ein Projekt der International Academy of Media and Arts in Halle auf zeitgenössische Musik ausgerichtet. Das Motto der vierten Ausgabe lautet „NeuGier - Composing The Future“. Das Programm soll nach Angaben der Organisatoren auch Brücken zwischen den Genres bauen, etwa zwischen klassischer Musik und Improvisation. Auch die Nachwuchsförderung stehe im Fokus, hieß es. So würden junge Komponistinnen und Komponisten gezielt ins Gespräch und in die Zusammenarbeit mit Regisseuren und Dirigenten gebracht.

Ein Anspruch des Musikfestivals „KlangArt Vision“ ist es eigenen Angaben zufolge, Reichtum und Vielfalt der Musik- und Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts hervorzuheben. Zudem solle Vernetzungsarbeit zwischen Verbänden, Organisationen und „Klangkörpern“ geleistet und Projekte weiterentwickelt werden. dpa