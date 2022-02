Erneuerbare Energien für mehr Unabhängigkeit und Stabilität

Armin Willingmann (SPD) spricht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Energiepreise steigen, die Verbraucher sehnen sich nach mehr Stabilität. Die könnte durch mehr erneuerbare Energien kommen. Auch eine größere Unabhängigkeit vom internationalen Markt könnte mit dem Ausbau einhergehen.

Magdeburg - Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt aus Sicht von Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) mehr Unabhängigkeit von Energieträger-Importen mit sich. „Vor allem beim Gas, da gibt es nur wenige Großanbieter. Und damit sind wir natürlich abhängig vom internationalen Markt“, sagte Willingmann der Deutschen Presse-Agentur. „Der Ausbau erneuerbarer Energien wirkt dem entgegen: Mehr Produktion erneuerbarer Energien bedeutet eben auch größere Unabhängigkeit von Energieimporten.“

In Sachsen-Anhalt wird schon jetzt nach Angaben des Ministeriums 58 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Ein Hindernis beim beschleunigten Ausbau, gerade bei der Windkraft, sei der Artenschutz. „An dieser Stelle wird man jetzt eine Lösung finden müssen, die dazu führt, dass die durchschnittliche Genehmigung für Windkraftanlagen nicht sechs bis sieben Jahre dauert, das ist einfach zu lang“, sagte der Minister.

Auch die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung müsse erhöht werden. Die hänge sehr stark davon ab, dass die Beeinträchtigung in einem erträglichen Maße sei. „Darüber hinaus muss man aber auch am Ertrag teilhaben können“, so Willingmann. Dies könne etwa durch Bürgerbeteiligung an Windkraftanlagen geschehen.

Auch auf die aktuell hohen Energiepreise könnte der Ausbau einen positiven Einfluss haben: „Je schneller wir zu mehr Windkraft, mehr Photovoltaik, Geothermie und anderen Energieoptionen in Deutschland kommen, desto schneller werden wir unabhängiger von derartigen Preisschwankungen“, sagte Willingmann. Der derzeitige Preisanstieg werde vor allem durch die weltweit anspringende Konjunktur und entsprechende Energienachfrage getrieben.

Um die Preise in den Griff zu bekommen, hält Willingmann eine Senkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz für sinnvoll. „Auch die vorübergehende Senkung der Umsatzsteuer ist überlegenswert“, sagte er. Eine Deckelung, wie sie etwa in Frankreich praktiziert wird, ist aus seiner Sicht allerdings nicht das richtige Mittel. Er sei überzeugt, dass andere Instrumente besser seien und auch besser zur Energiewirtschaft im Land passten. Immerhin komme auf die EEG-Umlage jetzt „endlich“ Druck. Es wäre „ein Segen“, wenn sie noch in diesem Jahr abgeschafft würde, sagte Willingmann. dpa