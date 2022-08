Erneut mit Unwetter in Sachsen-Anhalt zu rechnen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Am Samstag sind erneut Starkregen und Unwetter in Sachsen-Anhalt zu erwarten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte, werden besonders für den Osten Sachsen-Anhalts heftige Sturmböen, Starkregen und auch Hagel vorhergesagt. Demnach sollen schwere Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 23 bis 25 Grad auftreten. In der Nacht wird es dann etwas ruhiger und es kühlt kräftig ab - auf Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

Magdeburg - Eine Bilanz des DWD am Samstag zeigte, dass seit Freitagmorgen im Land sehr unterschiedliche Regenmengen gefallen sind. An der Station Gardelegen-Letzlingen seien binnen 24 Stunden 34,4 Liter je Quadratmeter gemessen worden, in Naumburg/Saale-Kreipitzsch seien es 29,7 Liter und in Halle-Döllnitz 21,3 Liter je Quadratmeter gewesen. Am Messpunkt Gardelegen-Lindstedterhorst fielen den Angaben zufolge nur 4,4 Liter je Quadratmeter und 24 Stunden, in Magdeburg 0,3. Keine Niederschläge wurden etwa für die Messstationen Bernburg, Blankenburg und Gardelegen sowie Oranienbaum, Quedlinburg, Stendal und Zeitz angegeben. dpa