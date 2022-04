Ersatzgeschwächte Hallenserinnen bezwingen Neckarsulm 29:27

Ein Spieler hält einen Handball mit dem Fuß fest. © Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben trotz erheblicher personeller Probleme ihren zehnten Saisonsieg eingefahren. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter behielten am Samstag auf heimischem Parkett gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 29:27 (15:12) die Oberhand und zogen durch den Erfolg in der Tabelle an Neckarsulm vorbei auf den siebten Platz.

Halle - Aus einer geschlossenen Mannschaft ragten Torfrau Anica Gudelj (19 Paraden), Julia Niewiadomska (9/5) und Camilla Madsen (5) noch heraus. Für die Sport-Union trafen Irene Perez-Espinola (6) und Lynn Knippenborg (5/3) am häufigsten.

Halle gab zunächst den Ton an, lag über den Verlauf der ersten Halbzeit meist knapp Toren vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel konnten sich die stark ersatzgeschwächten Gastgeberinnen sogar erstmals auf drei Treffer absetzen (14:11, 29.). In der Schlussphase entschieden die Gastgeberinnen dank ihres starken Rückhalts im Tor die Begegnung, als sie von 22:21 (46.) auf 27:22 (54.) enteilten. dpa