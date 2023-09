Erste automatische 24-Stunden-Poststation in Sülzetal

DHL-Paketzusteller Marcus Stein testet die erste Poststation von Sachsen-Anhalt. © Heiko Rebsch/dpa

Die erste automatische Poststation Sachsen-Anhalts ist in Sülzetal (Landkreis Börde) vorgestellt worden. Die Station biete „nahezu alle Postdienstleistungen an, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen“, hieß es von einer Sprecherin der Deutschen Post am Dienstag. Dazu gehöre unter anderem der Kauf von Brief- und Paketmarken oder der Versand und Empfang von Briefen und Paketen.

Sülzetal - Auch das Aufgeben von Einschreiben ist demnach möglich. Die Bedienung läuft über einen Touchscreen.

Die Station ist nach Angaben der Sprecherin bereits seit Ende August in Betrieb. Wer bei der Bedienung Schwierigkeiten habe, könne per Video den Kundenservice kontaktieren. „Auf dem Bildschirm der Poststation erscheint dann ein Kundendienstmitarbeiter, der direkt weiterhilft“, so die Sprecherin. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos. Die Station ist rund um die Uhr in Betrieb. dpa