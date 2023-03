Erste Saisonvorbereitungen im Miniaturenpark Wernigerode

Ein Besucher weist seinen Sohn auf ein Modell der Martinikirche im Miniaturenpark Harz hin, im Hintergrund rechts eine Nachbildung des Halberstädter Doms. © Matthias Bein/dpa/ZB/Archivbild

Der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode erwacht langsam aus seinem Winterschlaf. Noch etwa fünf Wochen seien es bis zur Wiedereröffnung am Karfreitag, sagte eine Sprecherin der Anlage am Mittwoch. In der Winterpause würde nun an allen rund 60 Miniatur-Sehenswürdigkeiten geschraubt, gelötet, geputzt, gemalt und geklebt. Ein größeres Projekt sei die Restaurierung des Halberstädter Doms, die vor kurzem beendet wurde.

Wernigerode - Für die neue Saison 2023 gibt es schon Pläne: Es wird laut der Sprecherin zwei neue Apps geben, mit denen die Gäste den Park interaktiv erleben können und Audio-Touren unternehmen können. An relevanten Miniaturen könnten Rätsel oder Minispiele gelöst werden. So sollen neben den erwachsenen Besuchern des Parks auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden.

Der Miniaturenpark zeigt die bekannten Sehenswürdigkeiten des Harzes, etwa das Rathaus Wernigerode, die Kaiserpfalz Goslar oder der Halberstädter Dom. Die Ausstellung „Kleiner Harz“ ist etwa 1,5 Hektar groß, die ausgestellten Miniaturen wurden im Maßstab 1:25 nachgebaut. Auch die Eisenbahnen der Harzer Schmalspurbahnen fahren auf dem Gelände auf 450 Meter Streckenlänge. In der vergangenen Saison zählte der Park rund 152.000 Besucher. Das sei das beste Ergebnis seit der Landesgartenschau 2006 in Wernigerode. Im Miniaturenpark arbeiten um die 35 Mitarbeiter. dpa