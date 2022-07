Erstes Ferienwochenende: Keine langen Staus und volle Züge

Die Schule ist aus, für viele Sachsen-Anhalter geht jetzt der Sommer so richtig los. Vor allem Reisende dürften das erste Ferienwochenende auf den Straßen gemerkt haben. Richtig chaotisch wurde es aber nicht.

Magdeburg/Halle - Das erste Ferienwochenende ist auf den Straßen und in den Zügen in Sachsen-Anhalt zwar bemerkbar gewesen, zu größeren Problemen ist es nicht gekommen. „Die richtig megalangen Staus sind es nicht, aber es gibt Staus und es gibt auch stockenden Verkehr“, sagte eine Sprecherin des ADAC am Sonntagnachmittag. Insbesondere auf der Autobahn 9 sei es am Wochenende voll gewesen. Bei Weißenfels habe es in beide Richtungen stockenden Verkehr und teilweise auch Stau gegeben, so die Sprecherin. Auch rund ums Schkeuditzer Kreuz hätten Autofahrer etwas Geduld mitbringen müssen. Auf der Autobahn 2 kam es rund um eine Baustelle bei Burg zu Verzögerungen.

Auch in den Zügen der Deutschen Bahn ist es erwartbar voll gewesen. Es seien viele Reisende unterwegs, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Aber das sei angesichts des Ferienstarts und des 9-Euro-Tickets zu erwarten gewesen. Auf den Strecken des Bahnunternehmens Abellio sei die Auslastung vergleichbar mit den letzten Wochenenden gewesen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es sei bei weitem nicht so viel los wie an Pfingsten, aber die Bahnen seien gut gefüllt.

Etwas Geduld mussten Fahrgäste auf den Strecken im Südharz, durchs Mansfelder Land und durchs Eichsfeld in Thüringen mitbringen. Abellio hatte am Freitag mögliche Zugausfälle wegen eines hohen Krankenstandes angekündigt. Insbesondere am Samstag habe es einige Ausfälle gegeben, sagte der Sprecher. Am Sonntag sei die Lage etwas besser gewesen.

Am Flughafen Halle/Leipzig starteten Samstag und Sonntag insgesamt 39 Flieger in Urlaubsregionen. Vielfach seien Maschinen bereits verspätet angekommen, sagte der Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, Uwe Schuhart, auf Anfrage am Samstag. „Diese Zeit können wir dann nicht mehr aufholen und es kommt zu Folgeverspätungen.“ Es halte sich aber alles im Rahmen.

Die Tourismusregionen im Land freuen sich schon auf die Gäste in der Ferienzeit. „Die Besucherzahlen erholen sich, insbesondere bei Tagesgästen, was unter anderem auf das 9-Euro-Ticket zurückzuführen ist“, teilte eine Sprecherin der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) auf Anfrage mit. Beliebt bleiben den Angaben zufolge vor allem Aktivangebote wie Wandern oder Reisen mit dem Fahrrad. Auch Städtetrips stehen nach wie vor hoch im Kurs, gerne in Kombination mit Natur oder Kultur. dpa