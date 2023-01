Erstmals Lotto-Million in Sachsen-Anhalt verfallen

Ein Lottoschein wird ausgefüllt. © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Drei Jahre hatte der Gewinner oder die Gewinnerin Zeit, sich zu melden - nun ist die Frist abgelaufen. Was passiert jetzt mit dem Geld?

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist ein Lotto-Gewinn von einer Million Euro verfallen. Der Lottospieler oder die Spielerin hat sich binnen der Drei-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab. „Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen.“

Mit dem Spielschein im Lotto 6aus49 war im Dezember 2019 bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung der Gewinn von einer Million Euro erzielt worden. Er war in der Region Mansfeld-Hettstedt gespielt worden.

Aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 sind laut Lotto-Toto Sachsen-Anhalt noch Gewinne im Gesamtwert von rund 1,5 Millionen Euro offen. Der höchste sei ein Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 in Höhe von 100.000 Euro, erzielt am 27. Februar 2021 in Magdeburg. Dieser Gewinn kann bis zum 31. Dezember 2024 angefordert werden.

Der nun verfallene Gewinn von einer Million Euro ist den Angaben zufolge der erste derartige in Sachsen-Anhalt. Laut Lotto-Toto Sachsen-Anhalt kommt es aber durchaus vor, dass Spielscheinquittungen vergessen werden. Erst Anfang Dezember, als es sehr kalt war, habe sich ein Lottospieler aus dem Saalekreis mit einer Spielscheinquittung von 2019 gemeldet. Er habe sie in einer dicken Winterjacke gefunden. Der Spieler freute sich über einen Kleingewinn von knapp 17 Euro.

Auch bei Sonderauslosungen blieben Gewinne unbemerkt, wenn die Spieler nur Gewinnzahlen vergleichen und Spielscheinnummern nicht auf Extragewinne kontrollieren. Gelegentlich würden auch Gewinne bei den Zusatzlotterien wie Spiel 77, Super 6 oder Glücksspirale übersehen.

Lotto-Geschäftsführer Ebert rät daher allen Spielern, ihre Spielscheinquittungen immer in einer Lotto-Verkaufsstelle kontrollieren zu lassen oder sie mit einer App selbst zu überprüfen. Ebert wies zudem auf die Möglichkeit der Kundenkarten hin, mit der alle Gewinne, die nicht binnen fünf Wochen abgeholt oder angefordert werden, automatisch auf das eigene Konto überwiesen würden. Rund 27.000 Sachsen-Anhalter hätten eine solche Lotto-Kundenkarte. dpa