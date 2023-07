Erzgebirge Aue verliert Testspiel beim 1. FC Köln mit 0:2

Eine Eckfahne weht im Wind. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat den vorletzten Test in Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Beim Bundesligisten 1. FC Köln hieß es am Samstag in Euskirchen 0:2 (0:2). Kölns Neuzugang Luca Waldschmidt (6.) und Davie Selke (16.) trafen bereits in der Anfangsphase. Am Sonntag absolvieren die Veilchen den letzten, nicht öffentlichen Test bei Fortuna Düsseldorf.

Euskirchen - Aues Trainer Pavel Dotchev ließ 70 Minuten lang seine wahrscheinliche Stammformation spielen. Die offenbarte in der Startphase zwar ein paar Abwehrprobleme, verkaufte sich nach dem Zwei-Tore-Rückstand aber teuer. Im Angriff blieben die Auer jedoch über die gesamte Spielzeit zu harmlos. Lediglich Omar Sijaric hatte nach 34 Minuten eine gute Chance, verzog aber leicht.

Angesichts der Wechsel-Flut nach der Pause - bei den Erzgebirgern spielte nur Torhüter und Kapitän Martin Männel durch - verflachte die Partie. Köln hatte weiter mehr vom Spiel, erspielte sich auch mehrere Möglichkeiten, doch außer einem Pfostenschuss von Sargis Adamyan (70.) gab es nichts Aufregendes. dpa