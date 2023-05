EU-Topf: Sachsen-Anhalt erhält rund 1,5 Milliarden Euro

In der noch wirkenden Förderperiode 2014-2020 stehen Sachsen-Anhalt Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu. Mit diesen Mitteln würden unter anderem der Ausbau von Breitbandverbindungen, die Forschung sowie der Klimaschutz gefördert, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch mit.

Halle - Bis Februar 2023 seien demnach 93 Prozent der Mittel bewilligt und 67 Prozent ausgezahlt worden. dpa