9-Euro-Ticket in Sachsen-Anhalts Städten nachgefragt

Teilen

Ein frisch an einem Automaten der Deutschen Bahn erworbenes 9-Euro-Ticket. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Das 9-Euro-Monatsticket ist in Sachsen-Anhalts Städten gefragt. Innerhalb der ersten Woche des Verkaufs wurden in Magdeburg 15.500 Tickets an den Schaltern und Automaten der Magdeburger Verkehrsbetriebe verkauft, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte. Auffällig sei, dass viele Fahrgäste das Ticket in den Häuschen, im Kundenzentrum oder bei einer der Partneragenturen, wie etwa Lottoläden oder Tankstellen kauften.

Magdeburg/Halle - Weniger lösten das Ticket an einem der Fahrkartenautomaten. In den Smartphone-Apps können es Magdeburger Fahrgäste noch nicht erwerben.

In Halle wurden innerhalb der ersten sieben Tage sogar fast 30.000 Tickets durch die Hallesche Verkehrs-AG verkauft. Neben den persönlichen Verkaufsstellen konnten Kunden das Ticket dort auch schon über eine der Apps kaufen.

Deutschlandweit sind laut den der aktuellen Verkaufszahlen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bislang rund sieben Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden. Die Zahlen beziehen sich auf alle Verbünde und Unternehmen sowie auf Verkäufe online, an Schaltern oder an Automaten.

Ab Mittwoch gilt das Ticket deutschlandweit für Fahrten mit Bussen, Straßen- und Regionalbahnen in der 2. Klasse. Es wird für die Monate Juni, Juli und August angeboten - für jeden Monat wird ein Ticket ausgestellt. Der günstige Fahrschein ist eine Reaktion auf die stark gestiegenen Energiekosten und soll Verbraucher entlasten. dpa