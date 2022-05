9-Euro-Ticket: Sachsen-Anhalt will im Bundesrat zustimmen

Ein Fahrkartenautomat steht am Bahnsteig. © Martin Schutt/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalt will am Freitag im Bundesrat seine Zustimmung zum 9-Euro-Ticket erteilen. Darauf habe sich das Kabinett verständigt, bestätigte ein Sprecher der Landesregierung am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Das Ticket solle im ganzen Land gelten. „Es gibt eine einzige Ausnahme und das ist die Brockenbahn.“ Auf den übrigen Strecken der Harzer Schmalspurbahn soll das Ticket laut dem Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt gelten.

Magdeburg - Auf einzelnen Strecken wie beispielsweise Halle-Leipzig oder Magdeburg-Berlin rechnet die Landesregierung mit einer höheren Auslastung.

Das 9-Euro-Ticket ist Teil eines milliardenschweren Entlastungspakets für die Bürger wegen der hohen Energiepreise. Es soll im Juni, Juli und August gelten. Bundesweit sollen Fahrten im Nah- und Regionalverkehr für je 9 Euro im Monat möglich sein. Schon am 23. Mai soll der Verkauf bei der Bahn und anderen Anbietern starten. Voraussetzung ist aber, dass Bundestag und Bundesrat dem Gesetz zur Finanzierung zustimmen. dpa