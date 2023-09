Exportrückgang in Wirtschaft: Importüberschuss

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt hat im ersten Halbjahr einen Rückgang bei Exporten verzeichnet, während die Importe stagnierten. Am Mittwoch vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Zahlen zufolge sank das Exportvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Eingeführt wurden Produkte im Wert von 12,1 Milliarden Euro, was dem Wert des ersten Halbjahrs 2022 entspricht.

Halle - Unterm Strich ergab sich so ein Importüberschuss.

71 Prozent aller Exporte gingen den Angaben zufolge in Länder der Europäischen Union, wobei Polen, die Niederlande, die Tschechische Republik und Frankreich wichtigste Abnehmerländer waren. Außerhalb Europas waren die Vereinigten Staaten und China wichtigste Exportländer. Die Ausfuhren nach China legten um rund 37 Prozent auf rund 300 Millionen Euro zu.

Deutlicher fiel der Anstieg der Importe aus China aus. Sie nahmen um rund 56 Prozent zu. Waren im Wert von 1,4 Milliarden Euro wurden von China nach Sachsen-Anhalt geliefert. Im Vorjahreszeitraum hatte es in China starke Auswirkungen wegen der Corona-Pandemie gegeben. Mit rund 6,2 Milliarden Euro entfiel mehr als die Hälfte der Importe auf EU-Länder.

Eingebrochen ist laut Statistik der Handel mit Russland, das wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine von der EU mit bestimmten Wirtschaftssanktionen belegt ist. Die Importe aus Russland gingen gegenüber dem Vergleichszeitraum um fast 100 Prozent zurück, die Exporte um rund 35 Prozent. dpa