Extreme Gewaltfantasien und Waffen: Bewährung für „Druiden“

Karl B. (M), einer der Angeklagten, spricht im Verhandlungssaal des Landgerichts mit seinen Anwälten. © Jan Peter/dpa/Archivbild

Er soll eine Invasion von Russen oder Außerirdischen gefürchtet haben und wollte autark leben - auch in Sachsen-Anhalt. Mit Komplizen baute er Waffen, unter anderem aus Wühlmausfallen. Nun hat das Landgericht Mannheim ein Urteil über einen selbst ernannten „Druiden“ gefällt.

Mannheim - Für einen Zusammenbruch des Staates wollten sie gerüstet sein: Ein selbst ernannter „Druide“ und seine Mitstreiter häuften teils eigens gebaute Waffen, Munition und Sprengstoff an. Am Freitag verurteilte das Landgericht Mannheim den 71-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Zudem muss der Mann wegen Volksverhetzung 130 Tagessätze à zehn Euro zahlen. Er hatte den Holocaust geleugnet und gegen Juden gehetzt. Der Mann lebte zeitweise auch in Sachsen-Anhalt. Drei Komplizen hatte das Gericht bereits im Januar zu Bewährungsstrafen verurteilt.

„Er war extrem in Gewaltfantasien verstrickt“, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung. Mehrfach habe der Mann seine staatsfeindliche Gesinnung gezeigt. „Natürlich ist das alles nicht so professionell gewesen, aber es hätte gereicht, um Menschen zu gefährden oder zu töten.“ Der 71-Jährige sei Anführer und Galionsfigur gewesen, sagte die Richterin. Neben dem Geständnis wertete das Gericht vor allem zugunsten des Mannes, dass seit den Taten schon viele Jahre vergangen seien und er seither nicht mehr gegen das Waffenrecht verstoßen habe. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten auf Bewährung für den Angeklagten gefordert. Wegen der Volksverhetzung plädierte er auf eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 15 Euro. Die Verteidigung wollte nur eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe für ihren Mandanten sowie 50 Tagessätze à fünf Euro.

Vorausgegangen war dem Urteil eine Verständigung zwischen den Parteien, wonach eine mildere Strafe bei einem Geständnis erfolgen sollte. Das kürzte das Verfahren erheblich ab.

Der Mann mit langen weißen, leicht gelblichen Haaren und ebensolchem Bart gilt als Kopf eines Quartetts, das sich aus Angst vor Anarchie ein Waffenarsenal angelegt hatte. In der Liste der Anklage stehen unter anderem aus Wühlmausfallen hergestellte Schussapparate, Schießkugelschreiber, ein Flammenwerfer, diverse Schusswaffen wie eine halbautomatische Selbstladepistole, eine große Menge Patronen unterschiedlichen Kalibers und 1,4 Kilogramm Schwarzpulver.

Der aus dem nordhessischen Grebenstein stammende Hauptbeschuldigte soll versucht haben, auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt für den Fall einer von ihm befürchteten Invasion etwa von Russen oder Außerirdischen autark zu leben. Der Senior war auch wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen angeklagt.

Er wird der Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ zugerechnet. Diese leugnen nach Angaben des Verfassungsschutzes die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihres Rechtssystems, sprechen Politikern und anderen Staatsbediensteten die Legitimation ab und verstoßen immer wieder gegen geltende Gesetze. dpa