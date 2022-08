Fachwerkzentrum in Quedlinburg wird 20 Jahre alt

Quedlinburgs Fachwerkhäuser locken jedes Jahr Tausende Besucher in die kleine Stadt im Harz. Eine Institution, die sich um die Substanz dieser Bauten kümmert, feiert nun einen runden Geburtstag.

Quedlinburg - 20 Jahre nach der Gründung soll das Fachwerkzentrum in Quedlinburg am Mittwoch gewürdigt werden. Aus diesem Anlass lädt das Zentrum zu einem Seminar ein, um an verschiedenen Orten innerhalb der Stadt die vielfältigen Restaurierungsfelder kennenzulernen, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter hieß. Vor dem Renaissancebau sollen die internationalen Seminarteilnehmer das etappenweise Restaurieren der sogenannten Zwerchhäuser der Renaissance kennenlernen. Dazu zählt unter anderem das Stemmen, Hobeln, Herstellen von Schlitz-Zapfen-Verbindungen und Überblattungen.

Im Hof des Fachwerkzentrums wird nach Aussage der Veranstalter das Restaurieren einer Renaissancetür gezeigt. Außerdem sollen Farben nach historischen Rezepturen mit Sumpfkalk, Quark und Pigmenten gemischt werden. In der Ausstellung des Zentrums können verschiedene Themenfelder wie die Entwicklung des Fachwerks sowie traditionelle Handwerkstechniken vertieft werden.

Die UN-Kulturorganisation Unesco stellte die historische Altstadt Quedlinburgs mit den fast 2100 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten am 17. Dezember 1994 unter Schutz. Die rund 24 000 Einwohner zählende Stadt ist heute eines der größten Flächendenkmäler Deutschlands.

Das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg wurde 2002 gegründet und saniert seitdem Kulturbauten Ressourcen schonend, nachhaltig und die Authentizität bewahrend. In praxisorientierten Seminaren werden Berufsanfänger an die Denkmalpflege herangeführt. dpa