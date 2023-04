Saalekreis

Ein 55 Jahre alter Fallschirmspringer ist am Sonntag im Saalekreis abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Polizei ging von einem technischen Defekt aus, wie ein Sprecher mitteilte. Nähere Details zu dem Unglück in Knapendorf seien noch nicht bekannt. Der Mann prallte demnach nach dem Sprung hart auf dem Boden auf. Er kam in ein Krankenhaus in Halle.